Było przed północą, kiedy Probierzowi puściły nerwy. "Wy śmiecie"

Michał Probierz po zakończeniu współpracy z Polskim Związkiem Piłki Możnej całkowicie oddał się swojej pasji. Dziś niemal każdą chwilę spędza na polu golfowym, a zdjęciami i filmikami dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W czwartkowy wieczór były selekcjoner reprezentacji Polski udostępnił na swoim profilu na platformie X nagranie, na którym opowiadał co nieco o turnieju ProAm o Puchar Prezesa PGA Polska. Jeden z internatów dość wymownie zareagował na aktywność 53-latka. "Ooo moje ulubione alkotweety. Stawiam że dziś będzie ich około 6 ale to tylko dlatego że to czwartek a nie piątek" - skomentował z przekąsem.

Wobec takich słów Probierz nie potrafił przejść obojętnie i wdał się w ostrą dyskusję z mężczyzną. "Chyba Twoje !!! W sumie co można o Tobie powiedzieć skoro zdięcie profilowe masz Pana Prezesa Legii ! Nie stać Cię nawet pokazać twarzy oj sorki pewnie coś się wykluło w ten upał" - odpowiedział (pisownia oryginalna).

"Panie trenerze, proszę zachowywać zasady interpunkcji bądź nie pisać w trakcie spożywania napojów wysoko procentowych" - stwierdził internauta. Po tym komentarzu były trener "Biało-Czerwonych" już nie wytrzymał. "Wam się zawsze anonimowym śmieciom wydaje że odpisuję sie tylko po alkoholu. Jesteś poprostu anonimowym śmieciem. Chcesz rano o 7 mogę Ci odpisać i dalej będę po alko? jak ty to piszesz. Wy śmiecie możecie anonimy wszystko a my publiczno nic !" - grzmiał 53-latek (pisownia oryginalna).

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Michał Probierz swoją przygodę z futbolem zaczynał od występów na murawie. W trakcie swojej kariery reprezentował barwy takich klubów jak m.in. Ruch Chorzów, Górnik Zabrze i Widzew Łódź, na swoim koncie ma też zagraniczne transfery. Jeszcze będąc zawodnikiem 53-latek zaczął dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z innymi, a w 2005 roku zdecydował się skupić jedynie na byciu szkoleniowcem.

Jako szkoleniowiec współpracował m.in. z Jagiellonią Białystok, Wisłą Kraków, Lechią Gdańsk i Cracovią, a w 2022 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Rok później wybrany został na głównego trenera seniorskiej kadry. Z tą współpracował aż do czerwca 2025 roku, kiedy to dwa dni po przegranym meczu eliminacji do mistrzostw świata z Finlandią zrezygnował z funkcji trenera drużyny narodowej.

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Michał Probierz MARKKU ULANDER East News

Michał Probierz MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Probierz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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