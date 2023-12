Było już bardzo źle. Krzysztof Piątek nie zwlekał, dyskretnie poprosił o pomoc

Piątek znowu na liście strzelców. Wiadomo, kto stoi za jego przełamaniem

- Czuł, że w Turcji nie wszystko idzie po jego myśli. Zaczęliśmy od spotkania na wideokomunikatorze. Impulsem był brak goli. To zawsze wywołuje u napastnika jakąś presję - zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Działacze i kibice oczekiwali bramek. Wewnątrz tak ambitnego człowieka, jakim jest "Kris", pojawiło się trochę smutku, frustracji, a nawet lęku, że nie wywiązuje się on ze swojej roli . Krzysztof mnie znał i mi ufał, więc zgłosił się do mnie - opowiada Bączek.

- Przy pracy z Krzyśkiem bywały takie etapy, gdzie pracowaliśmy tylko i wyłącznie nad tym, żeby on dalej wykonywał swoją pracę na treningu w bardzo profesjonalny sposób, nawet jeśli ona jest monotonna. I to był jakiś etap. No ale też ważny był ostatni krok: żebyśmy zaczęli strzelać gole. I to jest zupełnie inna metodyka pracy, rozmowy i inne narzędzia. Wszystko po to, by to, o czym rozmawiamy, w końcu przynosiło wyniki widoczne gołym okiem. Ta kwestia mu doskwierała. Wielokrotnie dobrze wyglądał na treningach i meczach, pomagał drużynie, ale nie miał goli - dodaje coach.