Byliśmy na premierze filmu o Szczęsnym. Plejada gwiazd w Warszawie

Film "Szczęsny" zadebiutuje na platformie Prime Video 10 października. Już w poniedziałek odbyła się natomiast oficjalna premiera w Bibliotece Narodowej. Drzwi dla zaproszonych gości otwarto o 18:30. Chwilę później na miejsce przyjechali natomiast państwo Szczęśni.

Ich przybyciu towarzyszyła duża ekscytacja dziennikarzy i fotoreporterów. Bramkarz FC Barcelona oraz wokalistka brylowali w świetle aparatów, a także rozmawiali z żurnalistami na ściance.

Byliśmy na premierze filmu o Szczęsnym

W międzyczasie na miejsce przyjeżdżali kolejni zaproszeni goście. Jak to w takich sytuacjach bywa - lista nie ograniczała się do postaci ze świata sportu. Byli również aktorzy - między innymi Tomasz Kot - czy piosenkarze - choćby Roksana Węgiel czy Quebo.

Pojawił się również Grzegorz Krychowiak, który we właściwym dla siebie stylu przekomarzał się ze Szczęsnym. Panowie są przyjaciółmi od dziecka i mają specyficzną relację, która przejawia się publicznym wbijaniem sobie nawzajem szpilek.

Po mniej więcej 90 minutach spędzonych na niebieskim dywanie goście zostali zaproszeni do sali kinowej. Tam, po krótkim wstępie, odbyła się premierowa projekcja filmu.

Pokaz był pełen emocji i reakcji publiczności. Były momenty zabawne, były też chwile smutne. Jak choćby wtedy, kiedy z ekranu płynęła historia o konflikcie Wojciecha z ojcem Maciejem.

Po zakończeniu seansu rozpoczęła się część nieoficjalna - już bez kamer i aparatów.

Trwa produkcja filmu o Wojciechu Szczęsnym Agencja SE East News

Wojciech Szczęsny na trybunach podczas meczu Barcelony w Lidze Mistrzów Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny podczas rozgrzewki przed meczem FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Szczęsny szczerze: „Jeśli Marc wróci – zaakceptuję decyzję” AP © 2025 Associated Press