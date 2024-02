Byliśmy na premierze filmu o Błaszczykowskim. Tak wyglądała od kulis

Jakub Błaszczykowski to piłkarz szczególny w najnowszej historii polskiego futbolu. Według wielu badań, przez lata był najbardziej lubianym zawodnikiem reprezentacji. Kibice mówili o nim per "Kuba", a nie "Błaszczykowski", co jest niezwykle wymowne. Zapytaliśmy o to byłego kapitana naszej kadry w długim wywiadzie.