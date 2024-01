Byłe gwiazdy Barcelony znowu razem. Padło siedem goli, show Messiego i Suareza

Lionel Messi i Luis Suarez nigdy nie ukrywali, że poza boiskiem łączy ich przyjaźń. Do tego duetu bardzo często na wakacje i inne tego typu momenty dołączał jeszcze Neymar Junior. Po stopniowym odchodzeniu tej trójki z FC Barcelony ich drogi zaczynały się rozchodzić, przynajmniej w kwestii sportowej. Najpierw szeregi "Dumy Katalonii" opuścił Neymar, który przeniósł się do Paris Saint-Germain , bijąc jednocześnie rekord transferowy.

Kilka lat później z klubem rozstał się Luis Suarez , którego w swojej drużynie nie widział Ronald Koeman , a ostatnim z "poległych" był Lionel Messi. Argentyńczyk zamienił Katalonię na... Paryż latem 2021 i dołączył do grającego tam... Neymara. Byliśmy więc wówczas świadkami pojednania Brazylijczyka z Argentyńczykiem, ale tym razem obok nich zabrakło jednego z najlepszych napastników XXI wieku, a więc Luisa Suareza.

Kibice czekali prawie cztery lata. Messi i Suarez znów razem

Pierwszy wspólny mecz tej dwójki kibice mogli ponownie zobaczyć wieczorem 29 stycznia. Inter Miami wybrał się do Arabii Saudyjskiej , aby tam zagrać z Al-Hilal, a więc jednym z czterech najbogatszych klubów z tamtego rejonu świata. Trzeba przyznać, że kibice mogli być zadowoleni z pieniędzy wydanych na bilety. Poza zobaczeniem ponownego zjednoczenia Messiego i Suareza , byli zwyczajnie świadkami bardzo ciekawego i emocjonującego meczu.

Strzelanie rozpoczęło Al-Hilal. Gola na 1:0 strzelił Aleksandar Mitrović już w 10 minucie spotkania. Trzy minuty później było już dwa do zera dla gospodarzy. W 34 minucie odpowiedział Luis Suarez, swoim debiutanckim golem. Jeszcze przed przerwą gola na 3:1 strzelił jednak Al-Hilal i to gospodarze prowadzili wyraźnie do przerwy. W 54 minucie goście dostali rzut karny, a stały fragment gry wykorzystał Leo Messi. Minutę później było już 3:3 i rozpoczęło się oczekiwanie na ostateczny cios. Ten zadali gospodarze. W 88 minucie gola na 4:3 i ostatecznie także dającego zwycięstwo strzelił Malcom. Pierwszy wspólny mecz Suareza i Messiego od niespełna czterech lat zakończył się wiec ich porażką.