Była kochanka CR7. "To psychopata"!

"To psychopata!". Była kochanka Cristiana Ronalda twierdzi, że ma dowody, które mogą go skompromitować.

Cristiano Ronaldo oskarżony przez kolejną byłą kochankę. Modelka Jasmine Lennard chce pomóc Kathryn Mayordze, która oskarżyła Portugalczyka o gwałt. 33-letnia Lennard, która spotykała się z CR7 10 lat temu twierdzi, że posiada dowody, które jej zdaniem mogą skompromitować piłkarza.



"Ronaldo powiedział mi, że gdybym umawiała się z kimś innym albo odeszła, to kazałby mnie porwać, a moje ciało pociąć, włożyć do torby i wrzucić do rzeki. Mam na to wszystko dowód. To psychopata" - napisała Lennard na Twitterze.



Zaprezentowała również niezweryfikowane nagranie, twierdząc, że Ronaldo ubliża kobietom, gejom, a także gwieździe pop Tulisie, ale nie jest pewne, czyj głos na nim słychać.



Potem jednak jej konto na tym portalu społecznościowym zostało zamknięte, gdy, jak stwierdził zespół prawny piłkarza, "został on zaalarmowany" o serii "fałszywych i zniesławiających zarzutów" wobec niego.

Lennard ma być jednak gotowa do podjęcia prawnych działań przeciwko CR7, a konto usunęła z powodu trollowania.

"Ronaldo nie ma konkretnego wspomnienia spotkań z Lennard 10 lat temu ani w żadnym momencie. Nie miał z nią żadnego związku i nie miał z nią żadnego kontaktu, czy to w ciągu ostatnich 18 miesięcy, jak sugeruje pani Lennard, czy w inny sposób. Notatki głosowe opublikowane przez panią Lennard w mediach społecznościowych nie należą do pana Ronalda. Pan Ronaldo we właściwym czasie podejmie odpowiednie kroki prawne" - stwierdził rzecznik prasowy piłkarza.