Była gwiazda Bayernu na wygnaniu w USA. Wstrząsające słowa

Ali Karimi zawsze czynnie bierze udział we wszelkie rodzaju protestach przeciwko władzy w swoim kraju. I teraz za to cierpi.

Były piłkarz Bayernu musiał uciekać przed aparatem państwa. Jest na wygnaniu w USA

Niedawno poparł protesty kobiet w swoim kraju. I tym razem zaczął się obawiać o swoje życie. Ali Karimi przyznał, że groźby śmierci kierowali w jego kierunku, a także jego rodziny, urzędnicy państwowi. Wszystko dlatego, że popierał on antyrządowe protesty.

Wszystko zaczęło się od śmierci 22-letniej Mahsy Amini , zatrzymanej i pobitej przez policję za to, że niedostatecznie zakryła włosy.

Początkowo Ali Karimi wyjechał do Dubaju, gdzie próbowano go jednak porwać. Postanowił zatem wyjechać do USA.