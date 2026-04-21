Była gwiazda Barcelony będzie selekcjonerem kadry. Poprowadzi uczestnika MŚ

Za nieco ponad siedem tygodni wybrzmi pierwszy gwizdek inauguracyjnego meczu mistrzostw świata 2026 - mistrzostw naprawdę wyjątkowych, bowiem odbywających się po raz pierwszy w historii w aż trzech krajach: Kanadzie, USA oraz Meksyku.

Wszystkie te ekipy, jako gospodarze zmagań, miały naturalnie zagwarantowany udział w mundialu, w związku z czym mogły one w dużo spokojniejszych warunkach niż inne zespoły przygotowywać się do letniej rywalizacji.

Niemniej, jeśli mowa o drużynie meksykańskiej, już teraz możemy mówić o znaczącym zwrocie akcji. Tamtejsza federacja piłkarska potwierdziła już bowiem oficjalnie, że zaplanowana została wielka roszada w kwestii selekcjonera "El Tri".

Rafael Marquez szykowany na nowego selekcjonera reprezentacji Meksyku. "Kontrakt podpisany"

Duilio Davino, dyrektor sportowy kadry, w rozmowie z Fox Sports stwierdził, że po MŚ stery w zespole przejmie Rafael Marquez, czyli asystent obecnego (jeszcze) szkoleniowca "Trójkolorowych", Javiera Aguirre.

"Tak, jego kontrakt jest podpisany, a sztab jest skompletowany praktycznie w 80 procentach" - orzekł Davino dodając, że w owym sztabie może znaleźć się m.in. inna legenda meksykańskiej piłki, Andres Guardado.

Cała ta zmiana to jednak nie rewolucja wynikająca z nagłej zmiany podejścia do Aguirre, a ewolucja - zaplanowane przekazanie pałeczki w ramach dalekosiężnej strategii Federacion Mexicana de Futbol, obejmującej okres aż do MŚ 2030.

MŚ 2026: Aguirre żegna się z kadrą Meksyku występem na mundialu. Nadchodzi era Marqueza

Tym samym Aguirre pożegna się z "El Tri" najpóźniej w lipcu tego roku. Na mundialu jego podopieczni zmierzą się w grupie A z Republiką Południowej Afryki, Koreą Południową oraz Czechami.

Marqueza czeka tymczasem pierwsza w jego karierze trenera praca z seniorskim zespołem - wcześniej prowadził m.in. Barcę Atletic. Z FC Barcelona związany był przed laty także jako piłkarz, zdobywając z nią m.in. cztery mistrzostwa kraju i dwa puchary Ligi Mistrzów.

Rafael Marquez (z prawej) AFP

