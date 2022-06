Był planem B w Ekstraklasie. Teraz trafi do Ligue 1!

Jakub Żelepień Piłka nożna

Kariera Adama Buksy może być przykładem dla wielu młodych polskich ligowców. Z nieskutecznego i wyśmiewanego napastnika przeistoczył się w jedną z gwiazd ligi, co poskutkowało transferem do Stanów Zjednoczonych. Po ponad dwóch latach – już jako reprezentant Polski – Buksa wraca do Europy. I to od razu do jednej z najlepszych lig na Starym Kontynencie.

Zdjęcie Adam Buksa przechodzi do Lens / Natalia Dobroszycka / AFP