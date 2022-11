Był gwiazdą naszych rywali. Skazano go na 14 miesięcy więzienia

John Carew skazany na 14 miesięcy bezwzględnego więzienia

Teraz 42-latek ma nieliche problemy. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, były snajper został skazany na 14 miesięcy bezwzględnego więzienia za oszustwo podatkowe. Uznano go winnym nieodprowadzenia do urzędu skarbowego równowartości ok. 1,2 miliona euro. Miało to miejsce w latach 2014-2019.