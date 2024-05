Chociaż Jacek Góralski ostatni mecz dla reprezentacji Polski rozegrał w czerwcu 2022 roku, to wciąż jest doskonale kojarzony przez kibiców "Biało-Czerwonych". Piłkarz, który przed rokiem przeniósł się z VFL Bochum do Wieczystej Kraków znany jest bowiem z twardej i ostrej gry, a w trakcie meczów kadry narodowej często byliśmy świadkami bezpardonowych wejść pomocnika. Teraz o zawodniku głośno stało się za sprawą nagrania, które obiegło media społecznościowe po tym, jak Wieczysta wywalczyła awans do II ligi.

Na filmiku widać, jak 31-latek w kilka sekund opróżnił butelkę, w której, jak spekulowali dziennikarze i internauci, znajdowała się wódka. To wywołało burzę w mediach społecznościowych, a piłkarz znalazł się w ogniu krytyki. "Jeśli to faktycznie była wódka, to jest to patologia. Takie nagranie świadczy o kompletnym braku pomyślunku, jakiekolwiek wyobraźni. Jak można coś takiego publicznie pokazywać? Dla mnie, jako ojca, trenera i przede wszystkim byłego piłkarza, to niedopuszczalne" - dosadnie w rozmowie z "Faktem" komentował były piłkarz i były trener reprezentacji Polski do lat 19 Dariusz Dźwigała.