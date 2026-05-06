Zawrzało po publikacji doniesień od Piotra Koźmińskiego z redakcji Goal.pl. Wedle jego wiedzy inwestujący od sześciu lat w Wieczystą Kraków Wojciech Kwiecień ma w planach wycofać się z finansowania klubu. Zdaniem dziennikarza milioner postawił działaczy i zawodników przed sytuacją nie do pozazdroszczenia.

"Mają mieć wybór: albo negocjują rozwiązanie umów, albo grają w czwartej lidze, a w tym drugim przypadku Wojciech Kwiecień wywiązuje się ze zobowiązań względem tych, którzy wciąż mają kontrakty z klubem. Wieczysta po tym sezonie miałaby nie liczyć już na dalszą współpracę z trenerem Kazimierzem Moskalem" - czytamy.

Może to być tym bardziej bolesne, że grająca na zapleczu Ekstraklasy Wieczysta radzi sobie nieźle i ma szansę na awans do najwyższej klasy rozgrywek. W tym momencie zajmuje 3. miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi z 53 punktami na koncie. To uprawnia ją do udziału w barażach. Krakowianie tracą 4 pkt do drugiego Śląska Wrocław i 9 "oczek" do liderującej Wisły, więc także temat bezpośredniego awansu nie jest zamknięty.

Kim jest człowiek, który wywołał w polskiej piłce takie zamieszanie? Wojciech Kwiecień unika rozgłosu, ale o jego majątku nieco wiadomo.

Majątek Wojciecha Kwietnia. Mówi się o 500 mln zł

Wojciech Kwiecień jawi się jako wielki miłośnik futbolu. Wspierał finansowo Wisłę Kraków (i co jakiś czas mówi się, że sytuacja mogłaby się jeszcze powtórzyć), a w 2020 roku zainwestował w projekt pod tytułem Wieczysta Kraków. Od tamtej pory klub w imponującym stylu pnie się po piłkarskich szczeblach i obecnie gra w 1 Lidze.

Przez te wszystkie lata Kwiecień przeznaczył na Wieczystą ogromny kapitał gromadzony przez lata. Od dawna działa w biznesie, jest właścicielem ponad 200 aptek "Słoneczna" zlokalizowanych w całej Polsce. Z tego powodu określa się go medialnie "królem aptek". Jego majątek szacuje się na 500 milionów złotych.

Biznesmen unika rozgłosu, nie bryluje na konferencjach prasowych, zdaje się niechętnie fotografowany podczas obecności na trybunach na meczach. Prywatnie ma być fanem Wisły Kraków oraz Chelsea. W kuluarach opowiada się o tym, że nieraz lata do Londynu, by na żywo zasiąść na Stamford Bridge. To nie wszystko.

"Często pomaga anonimowo, wspiera różne działania charytatywne, społeczne, ale to prawda, że ceni sobie prywatność, to jest dla niego ważne. Chce się więc odciąć od tego wszystkiego, co tę prywatność narusza. Nie jest celebrytą" - potwierdzał "Gazecie Krakowskiej" poseł na Sejm Dominik Jaśkowiec.

Z publicznie dostępnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Wojciech Kwiecień działa nie tylko w branży farmaceutycznej. Jest członkiem zarządu m.in. Cafe Forum, Hali Forum i spółek: Forta, Akeso, Na Rzecz Chorych, a także wspólnikiem w m.in. w Espresso System, Peszko Team i Crystal Kwiecień. Wszystkie podmioty mają siedzibę w Krakowie.

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Piłkarze Wieczystej Kraków Marcin Golba AFP

