Burza wokół Paulo Sousy! Jego agent grzmi o "haniebnym działaniu"

Zdradził całkowity brak szacunku do Flamengo, wbrew temu, co twierdzi, ponieważ jego słowa stanowiły niedopuszczalną próbę destabilizacji klubu. To niespotykany dotąd atak na kolegów i rodaków, ale co więcej atak na branże trenerów, na etykę i godność

uderzył w Jorge Jesusa Hugo Cajuda