- Nie było to zwykłe rzucenie piłki. Na pewno nie z taką siłą i z takiej odległości. Nie było to zachowanie na czerwoną kartkę, ale na drugą żółtą jak najbardziej. Zresztą szczerze powiem, że nie chciałbym być wczoraj w skórze sędziego technicznego, który miał wczoraj trudną pracę [...] Panie trenerze, kiedy zaczynałem sędziować w Ekstraklasie pan miał 18 lat i proszę mi wierzyć, inne standardy panowały wówczas na boiskach i w strefie technicznej. Dziwnym trafem uzbierało się panu dużo tych kartek, a ma pan pretensje do sędziów. Oni, zapewniam, mylą się w dwie strony - mówił Lyczmański.

- Feio jest chyba ekstremalny [...] Na pewno coś w sobie ma, jeśli chodzi o trenowanie. Nie do końca potwierdza to w Legii [...] Agresja go gubi. Jest to gość, który się przedstawia pod tytułem "ja wiem lepiej, ja poradzę sobie, ja zarządzam, ja zrobię najlepszą wersję piłkarza", ale ja nie widzę tych najlepszych wersji piłkarzy, których on trenuje. Nie widziałem tego specjalnie wiosną. Zajęli trzecie miejsce, ale to nie znaczy, że Runjaić (Kosta Runjaić, były trener Legii - red.) by go nie zajął - podkreślił Kołtoń.