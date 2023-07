Burza w sieci po meczu z udziałem Amerykanek. Komentuje gwiazda tenisa

Amerykanki w ogniu krytyki. Martina Navratilova stanęła w ich obronie

Przed rozpoczęciem starcia USA z Wietnanem na stadionie odśpiewane zostały hymny narodowe obu państw. To co zwróciło uwagę internautów to fakt, że większość Amerykanek... nie dość, że nie śpiewała hymnu, to na dodatek trzymała ręce za plecami. Nie spodobało się to m.in. byłej ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nikki Haley. Kobieta otwarcie skrytykowała sportsmenki na Twitterze.