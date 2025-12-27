Vinicius Junior tuż przed przerwą świąteczną rozegrał kolejne słabe spotkanie. Brazylijczyk w tym sezonie prezentuje bardzo słabo, jak na swoje możliwości. A kibice Realu Madryt bardzo mocno się niecierpliwią.

Ostatnie gwizdy na Santiago Bernabeu podczas meczu z Sevillą wymierzone w kierunku Brazylijczyka wskazują tendencję, że kibice Realu odwracają się od Viniciusa.

Brazylijczyk oczekuje, że w propozycji nowego kontraktu klub zaoferuje mu zarobki na poziomie Cristiano Ronaldo (gdy ten grał w Realu) - tak przynajmniej informują hiszpańskie media.

Władze Realu Madryt nie chcą oferować Viniciusowi aż tak dużej pensji, a sam zawodnik nie pomaga sobie, notując kolejne słabe występy. Nie daje tym samym agrumentów, które pomogłyby mu w walce o większe zarobki.

Vinicius trafi do Arabii Saudyjskiej? Dyrektor Al-Ittihad deklaruje wprost

W takich okolicznościach rozmowy na temat nowej umowy Viniciusa stoją w miejscu. Bardzo możliwe, że już po tym sezonie Brazylijczyk pożegna się z Realem Madryt. Wówczas jedną z poważniejszych opcji będzie kierunek arabski.

Głos w tej sprawie zabrał Ramón Planes - dyrektor sportowy Al-Ittihad, który w przeszłości pracował w Hiszpanii - m.in. w Barcelonie.

- Tak, widzę możliwość jego przyjazdu do Arabii Saudyjskiej - wyznał wprost działacz.

- Uważam, że jest możliwość, aby piłkarze tacy jak Vinicius znaleźli się tutaj, w Arabii. Widzę ewolucję ligi i sądzę, że możliwe jest pozyskanie tutaj piłkarzy najwyższej klasy, którzy są w szczytowej formie - dodał.

Mamy więc jasność. Dyrektor sportowy, a więc osoba wysoko postawiona w saudyjskim futbolu deklaruje wprost, że jego klub Al-Ittihad chce sprowadzić Viniciusa Juniora.

Okoliczności, w których znalazł się Brazylijczyk w Realu Madryt, mogą takiemu transferowi pomóc. Nie ma wątpliwości, że Al-Ittihad byłby w stanie spełnić finansowe oczekiwania Viniciusa.

Jeszcze do niedawna odejście Viniciusa z Realu Madryt wydawało się raczej sprawą bardzo odległą. Obecnie jednak największą gwiazdą "Los Blancos" jest nie on, a Kylian Mbappe. Sam Brazylijczyk ma mieć rzekomo trudną relacją z Xabim Alonso - choć na ten temat pojawiło się już wiele sprzecznych teorii.

