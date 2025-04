Burza przed rewanżem z Chelsea. Tak potraktowano kibiców Legii, Anglicy już się nie kryją

W Anglii postrzegano to skrajnie inaczej. Kibice Legii na Wyspach mają bardzo złą opinię, do czego doprowadziły m.in. zamieszki w Birmingham, czy Leicester. Fani "Wojskowych" znani są w Europie nie tylko z przygotowywania głośnych i nierzadko kontrowersyjnych opraw, lecz również wszczynania awantur i doprowadzania do zupełnie niepotrzebnych napięć.

Cios dla kibiców Legii przed rewanżem z Chelsea. Pula biletów zmniejszona o połowę

Był to prawdziwy cios dla tych sympatyków, którzy zdążyli już zaplanować całą logistykę, zapewnić sobie mieszkanie, czy wykupić lot do stolicy Anglii. W polskich mediach spekulowano, że Wyspiarze zwyczajnie obawiali się powtórki z Birmingham, czy Leicester i w ten sposób starają się zminimalizować ryzyko wybuchnięcia zamieszek.

Anglicy wszystko ujawnili. Tak potraktowano kibiców Legii

Policja współpracowała z lokalną grupą doradczą do spraw bezpieczeństwa (SAG). Takie grupy składają się i są koordynowane przez przedstawicieli lokalnych władz, służb ratunkowych oraz innych właściwych organów i organizatora wydarzenia. To właśnie taka grupa zaleciła zmniejszenie liczby biletów dla kibiców Legii Warszawa, a Chelsea zdecydowała się to zalecenie wdrożyć w życie

"Po starannej ocenie informacji oraz na podstawie danych wywiadowczych zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę policjantów, która będzie zabezpieczała czwartkowy mecz Chelsea z Legią. Wszystko po to, by spotkanie odbyło się bez zakłóceń porządku. Zawsze współpracujemy z naszymi partnerami, by mecze w Londynie były bezpieczne. Chcemy, by wszyscy, którzy przyjadą do miasta, dobrze się bawili. Będziemy jednak działać zdecydowanie, aby poradzić sobie z każdym, kto zamierza sprawiać kłopoty" - brzmiała dalsza część oświadczenia.