W poniedziałkowy wieczór w Londynie odbyła się gala The Best za rok 2023, podczas której wyłoniono zwycięzców w wielu kategoriach: dla najlepszego piłkarza i piłkarki, bramkarza i bramkarki, trenera zespołu męskiego oraz kobiecego, za najładniejszego gola (nagroda im. Ferenca Puskasa), a także dla najlepszego kibica oraz fair play.

Najwięcej emocji wzbudził oczywiście wybór najlepszego zawodnika męskiego futbolu. Wybrano Lionela Messiego, co dla wielu wydaje się niesprawiedliwe. G łosujący szkoleniowcy, gracze, kibice i żurnaliści mieli pod uwagę brać okres od 19 grudnia 2022 roku do 20 sierpnia 2023 r. W ich głosach nie powinien więc już mieć znaczenia mundial w Katarze, na którym "Albicelestes" sięgnęli po Puchar Świata. Messi zebrał tyle samo punktów co Erling Haaland, ale końcowo wygrał dzięki większej liczbie maksymalnej liczby "oczek", czyli w tym przypadku pięciu.

Lionel Messi z nagrodą FIFA The Best 2023

W 2023 roku Messi sięgnął z Paris Saint-Germain po mistrzostwo Francji, ale pod koniec sezonu był myślami zdecydowanie poza Paryżem (został nawet zawieszony przez klub), po czym przeszedł do występującego w Mayor League Soccer Interu Miami, kończąc prawdopodobnie karierę "europejską". Z zespołem z Florydy póki co amerykańskiej ligi nie podbił, w październiku stracił szanse na kwalifikację do play-offów. Z kolei Haaland wygrał Ligę Mistrzów, Premier League (bijąc rekord strzelecki ligi) i Puchar Anglii. Norweskie media uznały za skandal fakt, że nie zajął pierwszego miejsca w plebiscycie.

- Muszę się teraz trochę uspokoić. Jestem zaskoczony. Z całym szacunkiem dla Lionela Messiego, moim zdaniem najlepszego piłkarza wszech czasów, ale powiedziałbym, że ta decyzja to skandal - ocenił ekspert piłkarski NRK Carl-Erik Torp.

Xavi skomentował Złotą Piłkę Messiego. „Nie ma co debatować”. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Głośno w Rosji o artykule ws. Messiego. "Boże, wybacz mi"

Podobnego zdania zdaje się być dziennikarz rosyjskiego "Sport Expressu" Dmitrij Jegorow. Użył jednak zdecydowanie innej retoryki, która sprowokowała do ostrej reakcji w komentarzach wielu czytelników. Zasugerował, że za wyborem 36-latka na najlepszego piłkarza zeszłego roku mogą stać działania korupcyjne.

Tak naprawdę, o czym rozmawiamy, gdy dyskutujemy o kolejnej nagrodzie dla Messiego? Głównie o tym, że w FIFA są jacyś dziwni towarzysze, którzy na jakiejś nieznanej zasadzie obsypują nagrodami jedną osobę. Może to korupcyjne, może polityczne, może osobiste, ale tak robią. Przyznają je niesprawiedliwie ~ Dmitrij Jegorow

Jegorow uważa, że na głosowanie na ikonę Barcelony ma wpływ także budowanie pozytywnego, nieskazitelnego wizerunku.

Towarzysze z FIFA podnoszą jednostkę Messiego do rangi absolutu świata zachodniego. Jest tak, jakby Messi był jednocześnie ciemnoskórym, gejem, lesbijką, osobą transpłciową i niebinarną. Boże, wybacz mi ~ Dmitrij Jegorow

Na samym końcu artykułu dziennikarz pozwolił sobie na skrytykowanie społeczności piłkarzy z nawiązaniem do tematów politycznych (w Rosji w 2024 r. odbędą się wybory prezydenckie).

- Piłkarze to też ludzie. Co więcej, nie są oni do końca niezależną kategorią obywateli. Są po prostu zbyt leniwi, aby badać, ile Messi grał, ile strzelił goli, ile wygrał i co osiągnęli jego konkurenci w tym samym okresie. Zobaczyli zdjęcie, nazwisko lub nazwę partii, postawili krzyżyk, ptaszek, lajka i poszli spokojnie zająć się swoimi sprawami i odpocząć, zostawiając nas, abyśmy dyskutowali o tym, jak Leo Messi przekupił mafię zwaną FIFA - napisał.

Oczywiście to głosowanie stawia pod znakiem zapytania adekwatność systemu wyborczego, nie tylko w piłce nożnej. Ale to już inna historia ~ Dmitrij Jegorow

Artykuł Jegorowa w pierwszych sześciu godzinach od opublikowania doczekał się 132 komentarzy od użytkowników. W zasadzie niemal wszystkie były negatywne. "Głosowali ludzie: trenerzy, kapitanowie reprezentacji, zwykli piłkarze, a nawet dziennikarze. I to zarówno za Messim, jak i przeciw. Gdzie tu jest polityka? Czy w waszej redakcji wszystko jest w porządku? Zdejmijcie koronę z głowy" - to jeden z nich. "O co tu chodzi? Jakieś dziwne aluzje w roku wyborczym" - dodał inny czytelnik.

Lionel Messi / AFP/AFP TONY KARUMBA / AFP

Erling Haaland / AFP