Burza po incydencie w wozie VAR. Nie wiedział, że kamera już nagrywa

Incydent w wozie VAR. Operator systemu w poważnych tarapatach

Burzę wywołał incydent, do jakiego doszło krótko przed rozpoczęciem meczu CSKA Sofia - Lokomotiw Sofia (1:0). Widzowie zobaczyli ujęcie z wozu VAR, w którym zasiadali sędziowie Volen Chinkow i Stojan Arsow. W pomieszczeniu obecny był również operator systemu, który przygotowuje arbitrom powtórki problematycznych sytuacji.

I to właśnie na nim skupiła się uwaga. Jak donoszą bułgarskie media, w trakcie pracy operator przeglądał na telefonie kursy bukmacherskie. Kiedy zorientował się, że jest nagrywany, natychmiast odłożył aparat . Konsekwencje takiego zachowania mogą się okazać dla niego bardzo dotkliwe.

Pracodawca mężczyzny, Hawk-Aye Innovations, wystosował do krajowej federacji oficjalny list .

"Hawk-Eye Innovations z żalem przyjmuje do wiadomości incydent z udziałem jednego z operatorów VAR podczas meczu Parvej Ligi. Nagranie na żywo z kamery w pomieszczeniu VAR udokumentowało, że osoba ta korzystała z osobistego smartfona podczas meczu i wydawała się podejmować niewłaściwe działania , które stanowiłyby rażące naruszenie obowiązków związanych z przypisaną jej rolą" - czytamy.

W korespondencji dodano, że firma wszczęła natychmiastowe i skrupulatne dochodzenie, a operator został natychmiast zawieszony we wszystkich czynnościach na czas trwania dochodzenia. Wszystko wskazuje na to, że będzie miał spore problemy, by wyjść z tarapatów suchą stopą.