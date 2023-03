Burza po decyzji UEFA. Władze poszły na rękę Orbanowi, Rumuni są wściekli

UEFA pozwala Węgrom na wnoszenie flag z historycznym symbolem. Rumunia wściekła

Jednocześnie nasi fani muszą wiedzieć, że jeśli na fladze zostanie umieszczony przekaz rasistowski lub polityczny, spowoduje to podjęcie działań dyscyplinarnych. To szkodzi drużynie i postrzeganiu węgierskiego futbolu. Federacja prosi wszystkich fanów o powstrzymanie się od jakiejkolwiek formy nienawiści. Nienawiść nie jest drogą!" - czytamy w oświadczeniu.

Jak do tej pory strona rumuńska nie odniosła się oficjalnie do decyzji UEFA, ale można zakładać, że wyrazi ona swój sprzeciw. Tak było zresztą w lutym, kiedy w specjalnym oświadczeniu do rumuńskich mediów stanowczo sprzeciwiła się ona samym planom Węgrów co do zaakceptowania tegoż symbolu.