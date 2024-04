Burza po decyzji Legii. Były agent Lewandowskiego grzmi. "Mógłbyś wykładać o manipulacji"

Ostatnie dni były czasem wytężonej pracy w biurach Legii Warszawa . Stołeczny klub zdecydował się we wtorek zwolnić Kostę Runjaicia , co dla wielu piłkarzy było niemałym szokiem. W końcu po fatalnym początku rundy wiosennej sytuacja "Wojskowych" zaczynała się stabilizować, a w trzech ostatnich spotkaniach ligowych zanotowali oni siedem punktów. Nie uratowało to jednak pozycji szkoleniowca .

Dziennikarze ujawnili, że za decyzją o rozstaniu stał przede wszystkim dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński . To właśnie on miał zarekomendować zwolnienie Runjaicia, aby na jego miejsce zatrudnić Goncalo Feio . Medialne przecieki potwierdziły się dnia następnego. Stołeczny klub w oficjalnym komunikacie poinformował o zatrudnieniu byłego trenera Motoru Lublin .

- Czarek, nie manipuluj, chyba że weszło ci to w krew. Słuchałeś konfy, to wiesz, jakie pytanie z mojej strony padło. O piłce rozmawia się z nim świetnie, ale z życiem ma problemy, o czym akurat wyczerpująco mówimy z Pawłem Gołaszewskim w najnowszej Prawdzie Futbolu i o co zapytałem Feio na Legii, mówiąc, że to być może ostatnia szansa, żeby wyszedł na prostą, bo wielu w środowisku ma problem z swoistym "immunitetem", jaki dostał w Motorze, czy teraz promocją, jaką otrzymał w Legii - brzmiała odpowiedź.