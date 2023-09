Burza po blamażu reprezentacji Niemiec. Media piszą o zwolnieniu Hansiego Flicka

Mecz w Wolfsburgu miał być rewanżem za ubiegłoroczne spotkanie obu drużyn. Na mistrzostwach świata w Katarze Japończycy pokonali Niemców 2:1 . Wydawało się, że przed własną publicznością niemiecka reprezentacja choć trochę powetuje sobie tamto niepowodzenie. W sobotni wieczór widzowie przeżyli jednak kolejne rozczarowanie, bo Azjaci po raz kolejny okazali się lepsi , a w dodatku tym razem wygrali nawet wyżej niż poprzednio. Jeszcze w końcówce zapowiadało się wprawdzie na to, że i ten mecz zakończy się wynikiem 2:1, jednak w 90. minucie i następnie w doliczonym czasie gry Japończycy zaliczyli dwa kolejne trafienia.

Katastrofalny wynik sprawił, że w Niemczech odżyły dyskusje na temat przyszłość trenera Hansiego Flicka - w prasowych artykułach pojawiły się nawet sugestie, że powinien pożegnać się ze stanowiskiem selekcjonera od razu w niedzielę, niezależnie od tego, że jest to weekend. Najdalej w temacie poszedł "Bild", który ogłosił już nawet ankietę, w której czytelnicy mogą wskazywać, kogo widzieliby w roli następcy dotychczasowego trenera.

Flick rzeczywiście nie broni się wynikami. Porażka z Japonią może przelać czarę goryczy, ale nie jest wcale jedyną - tegoroczny bilans reprezentacji Niemiec to zaledwie jedna wygrana, jeden remis i aż cztery porażki. Patrząc na to, jakiej klasy nazwiska są w składzie, takie rezultaty to po prostu blamaż.