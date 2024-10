Bunt mistrzów Europy, FIFA będzie pod ścianą. To grozi masowym strajkiem

Do jednej bramki / POLSAT GO

Hiszpanie buntują się przeciwko coraz większej liczbie meczów. Laporte: Strajk jedynym rozwiązaniem

Kandydat do Złotej Piłki został zagadnięty przy tym, czy zawodnicy zastrajkują w tej sprawie. "Myślę, że jesteśmy tego bliscy" - oświadczył bez ogródek gwiazdor "The Citizens", cytowany przez BBC Sport. Przedstawioną przez niego linię wsparł również chociażby Marc Cucurella, który w wywiadzie z Juanmą Castano z COPE oświadczył jasno, że on i jego koledzy po fachu "nie są robotami". Odniósł się zresztą do... niedawnej kontuzji Rodriego czy Daniego Carvajala.