FIFA od lat zwiększa liczbę spotkań

Światowa piłka nożna stoi w rozkroku. Z jednej strony dane mówią o stale zmniejszającym się zainteresowaniem tą dyscypliną ze strony młodzieży. Z drugiej, futbol pozostaje ogromnym biznesem, do którego lgną fani na całym świecie, a co najważniejsze - sponsorzy i inwestorzy. Wydaje się, że władze największych federacji na świecie zrozumiały to już dawno temu. Turnieje rangi mistrzowskiej są stale powiększane po to, by mogło w nich wziąć udział więcej zespołów, a to z automatu oznacza zwiększenie liczby spotkań. Dobrym przykładem jest też nadchodząca, rewolucyjna edycja Ligi Mistrzów, w której najlepsze drużyny w Europie znów odczują w nogach intensywność terminarza. Największe kontrowersje wzbudziła jednak zmiana w obrębie Klubowych Mistrzostw Świata. Do tej pory ta coroczna impreza dotyczyła siedmiu ekip, które okazywały się najlepsze na swoim kontynencie. W FIFA przesądzono jednak, że nowy format będzie bardziej przypominał mundial, a wezmą w nim udział aż 32 zespoły.