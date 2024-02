Buksa znów trafia, reprezentant Polski bohaterem spotkania. Gwiazdy coraz bliżej

Buksa od kilku lat występuje poza granicami Polski. Od 2020 do 2022 grał w New England Revolution w MLS, w 73 meczach zdobywając 35 bramek. Następnie przeniósł się do RC Lens, gdzie jednak przez pół roku nie zaliczył żadnego trafienia.

26-latek na obecny sezon został więc wypożyczony do Antalyasporu, gdzie pokazuje, że potrafi strzelać gole.

Polak bohaterem, Antalyaspor wypuścił zwycięstwo z rąk

Buksa już w pierwszej połowie dwa razy trafił do siatki. W 14. minucie dobrze odnalazł się w polu karnym po rzucie rożnym i z bliska wpakował piłkę do siatki. Zaledwie 120 sekund później efektownym lobem pokonał bramkarza gości i wydawało się, że Antalyaspor zmierza po pewną wygraną.

Jednak w drugiej połowie, mimo tego, że gospodarze mieli kilka groźnych okazji, to przyjezdni trafiali do siatki. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry trafił Emrehan Gedikli, a już w doliczonym czasie gry, w dramatycznych okolicznościach, z rzutu karnego do remisu doprowadził Jackson Laurentino.