Już w marcu baraże do piłkarskich mistrzostw świata. Po raz trzeci z rzędu zagra w nich reprezentacja Włoch. Czy tym razem uda jej się wywalczyć przepustkę? Kibice nie są do tego przekonani. Panuje duży pesymizm.

W listopadzie 2017 roku w Italii doszło do sportowego trzęsienia ziemi - po 0:1 w dwumeczu ze Szwecją kadra narodowa po raz pierwszy od 1958 r. poczuła, co znaczy nie pojechać na mundial. Koszmar powtórzył się w 2022 r. Ówcześni mistrzowie Europy polegli w półfinale z Macedonią Północną, tracąc jedynego gola w 93. minucie. Teraz fani nastawiają się na powtórkę z rozrywki.

Podopieczni Gennaro Gattuso nie zachwycili w grupie eliminacyjnej, zdobyli co prawda komplet punktów przeciwko Izraelowi, Estonii i Mołdawii, ale niewiele to znaczy w zestawieniu z dwiema wysokimi porażkami z Norwegią (0:3, 1:4). Erling Haaland i spółka zdobyli komplet 24 oczek (Italia miała 18) i mogą już szykować się na czempionat globu.

Zapytali włoskich kibiców, czy reprezentacja awansuje na MŚ. Co za wynik

Włochów czeka półfinał z Irlandią Północną u siebie, a w ewentualnym finale zmierzą się z Walią bądź Bośnią i Hercegowiną. Wyniki ankiety tamtejszego Mediasetu są druzgocące - 71 procent użytkowników zagłosowało, że "Squadra Azzurra" nie awansuje na MŚ 2026, a próbka nie była mała, bo opinię wydało aż 18576 osób. Dodajmy, że sonda została przeprowadzona jeszcze przed czwartkowym losowaniem, ale dość przychylny los raczej nie polepszy nastrojów w narodzie.

Kraj jest podzielony i zdominowany przez pesymizm. Wyniki mówią same za siebie: tylko 29% głosujących uważa, że awansujemy. To istotna statystyka, odzwierciedlająca problemy drużyny w ostatnich latach

"Klimat nieufności ujawniony w badaniu może być związany z kilkoma czynnikami: niespójnymi wynikami w kwalifikacjach, nieprzekonującymi występami, obawami związanymi z formatem play-offów oraz żywymi wspomnieniami poprzednich eliminacji. Mimo to odsetek tych, którzy wciąż wierzą w swoje szanse na awans, pokazuje, że istnieje część kibiców przekonanych, że reprezentacja w najbardziej krytycznych momentach może odzyskać jedność i jakość" - czytamy.

Przypomnijmy, że w 2014 i 2010 r. Włosi odpadali z mundialu już po fazie grupowej. Niesamowity jest fakt, że ich ostatnim meczem w fazie pucharowej MŚ był finał w 2006 roku przeciwko Francji na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Oczekiwanie może potrwać dłużej niż dwie dekady.

Roman Kołtoń: Mogliśmy trafić na groźniejszych rywali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mateo Retegui i Roy Revivo, Włochy - Izrael, 14.10.2025 r. Luca Bruno East News

Mecz Norwegia - Włochy LISE ASERUD / NTB / AFP AFP

Reprezentacja Włoch skompromitowała się w meczu z Norwegią CORNELIUS POPPE / NTB / AFP AFP