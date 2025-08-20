Brutalnie pobili polskiego piłkarza. Wstrząsająca relacja jego matki

19-letni Adam marzył o karierze w futbolu. Na co dzień nastolatek reprezentował barwy lokalnego klubu - Józefovia - i w pełni skupiał się na treningach oraz występach na boisku. Ostatni weekend utalentowany sportowiec chciał spędził w towarzystwie swoich kolegów. Wspólnie wybrali się oni nad rzekę Świder, gdzie mieli wypoczywać w strefie relaksacyjnej przy otwockiej plaży miejskiej. Zanim jednak nastolatkowie dotarli na miejsce, zostali oni zaczepieni przez grupę wulgarnych, starszych od nich mężczyzn i kobiet w wieku 19-25 lat. Nastolatkowie próbowali ominąć grupkę, jednak nagle zostali zaatakowani.

Poważne pobicie 19-letniego piłkarza. Sprawą zajęła się policja

O kulisach tego wstrząsającego incydentu opowiedziała w rozmowie z "Przeglądem Otwockim" matka 19-letniego piłkarza, pani Marta. Wyjawiła ona, że to właśnie jej potomek najbardziej ucierpiał w wyniku ataku. "Wyzywali mojego syna i jego kolegów. Nie wiadomo było, o co im chodzi. Zanim chłopcy zdążyli odejść, jeden ze sprawców rzucił się na Adama z pięściami. Seria ciosów w twarz sprawiła, że Adam stracił przytomność i upadł na bruk, zalewając się krwią" - przyznała.

Na pomoc nastolatkom ruszyła grupa świadków, którzy przepędzili agresywnych napastników. Na miejsce zdarzenia błyskawicznie wezwano odpowiednie służby. Pogotowie ratunkowe zajęło się piłkarzem, u którego doszło m.in. do poważnych obrażeń twarzy, złamania nosa, a także uszkodzenia kilku zębów. Całe szczęście 19-latkowi nie stało się nic poważniejszego i skończyło się jedynie na kilku szwach. Dla niego i jego bliskich było to jednak z pewnością bardzo dramatyczne wydarzenie.

"Mój syn był zmasakrowany. Aż serce mi pękło, kiedy go zobaczyłam" - oznajmiła matka młodego piłkarza.

Policja od razu zajęła się sprawą i bada okoliczności pobicia nastoletniego sportowca oraz jego kolegów. Rodziny pokrzywdzonych poszukują świadków zajścia, którzy mogliby pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzeń.