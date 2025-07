Brutalne kulisy sensacyjnego odejścia Feio. Francuzi opisali wszystko ze szczegółami

We Francji nie spędził jednak dużo czasu. Po mniej niż miesiącu klub z północy kraju w swoich mediach społecznościowych poinformował o sensacyjnym rozstaniu z portugalskim szkoleniowcem. - Mam własne standardy oraz etykę pracy. To, co zostało mi powiedziane, to, czego się spodziewałem, a to, co faktycznie zastałem w klubie, to były dwie różne rzeczy. Dlatego poprosiłem o rozwiązanie umowy. Jestem w dobrych stosunkach z klubem i dyrektorem sportowym. Po prostu mamy różne wymagania i wolałem to skończyć w tym momencie - opowiedział w rozmowie z Polsat Sport.