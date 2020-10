Brazylijski piłkarz Robinho po raz kolejny wraca do macierzystego zespołu - Santos FC. Były klub Pelego i Neymara ogłosił, że 100-krotny reprezentant kraju podpisał pięciomiesięczną umowę za symboliczną pensję w wysokości 1500 reali, czyli niewiele ponad 1000 złotych.

36-letni Robinho z Santosu wyjechał w 2005 roku do Europy, gdzie grał w takich drużynach, jak Real Madryt, Manchester City czy AC Milan. Ale wracał do Santosu na wypożyczenia. "To zawsze był mój dom" - podkreślił po zawarciu kolejnego kontraktu zawodnik, który ostatnio grał w lidze tureckiej. Strzelił cztery gole w 32 meczach dla Istanbul Basaksehir.

W reprezentacji Brazylii od 2003 roku Robinho rozegrał 100 spotkań, w których zdobył 28 bramek. Z "Canarinhos" triumfował w Copa America w 2007 roku oraz Pucharze Konfederacji w 2005 i 2009.

giel/ co/