Brazylijski klub zmieni nazwę. Chcą uczcić "zabite miasto" w Ukrainie

- Nasz klub i region identyfikują się z walczącym narodem ukraińskim. Chodzi o to, aby pomóc utrzymać przy życiu FC Mariupol, który był dumą i wielką pasją miasta, do czasu, gdy będą mogli wrócić do swojej działalności. Nasze przesłanie dla świata to pokój i poparcie dla walki o suwerenność Ukrainy - mówi prezes klubu Alex Lopes.