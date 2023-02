Brazylijska Konfederacja Piłki Nożnej (CBF) postanowiła odnieść się w oficjalnym komunikacie do spekulacji łączących Carlo Ancelottiego z zatrudnieniem w reprezentacji "Canarinhos". Jak się okazuje do takiego rozwoju wypadków jest obecnie co najmniej daleko, a organizacji nie spieszy się jeszcze z ogłoszeniem nazwiska nowego selekcjonera.