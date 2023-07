Brazylijczycy nie muszą się martwić, że nie zdążą do pracy z powodu meczów kobiecej reprezentacji kraju w piłce nożnej.

Minister ds. spraw publicznych Esther Dweck ogłosiła decyzję rządu o przesunięciu godzin roboczych, co pozwali na obejrzenie meczów, które ze względu na różnice czasową, transmitowane będą w godzinach porannych. "Dozwolone jest przyjście do pracy dwie godziny po ostatnim gwizdku. Jeśli mecz zaczyna się o 7.30, czas pracy zaczyna się o 11, jeśli początek jest o 8:00, jest to godzina 12.00" - poinformowała.