Brazylia zdeklasowana, grała w innej lidze. Sen Polek o mistrzostwie świata trwa

Reprezentantki Polski miały jeden cel: wrócić ze złotem

Piłka nożna dla zawodników po amputacji jednej z kończyn to dyscyplina sportu, która dopiero się rozwija. Robi to jednak na tyle prężnie, że w tym roku zorganizowano pierwsze w historii mistrzostwa świata kobiet. Jedną z kadr, która wybierała się do odległej Kolumbii, była reprezentacja Polski. Ta przed startem turnieju miała na koncie trzy rozegrane mecze i przed podróżą do Ameryki Południowej utrzymywała status niepokonanej. Jedna z reprezentantek, Aleksandra Płuciennik, w rozmowie z Interią Sport przekonywała, że celem dla niej i jej koleżanek jest powrót do kraju z tytułem mistrzowskim.