W czwartek w Singapurze Brazylia zagra towarzyski mecz z Senegalem. Dla Neymara będzie to szansa na setny występ w reprezentacji.

Mimo, że będzie to spotkanie towarzyskie, obie ekipy zabrały do Azji najlepszych piłkarzy. W kadrze Brazylii znalazł się też Neymar, który może zagrać setny raz w reprezentacji swojego kraju. Jeśli tak się stanie, napastnik Paris Saint-Germain będzie siódmym brazylijskim piłkarzem, który przekroczy granicę stu występów dla swojego kraju. Rekordzistą jest Cafu, który zagrał w kadrze 142 razy.

Na dotychczasowe 99 meczów Neymara w reprezentacji składają się aż 64 mecze towarzyskie. 14 razy zagrał też w eliminacjach mistrzostw świata, 10 na samym mundialu, sześć w Copa America i pięć w Pucharze Konfederacji.

Do tej pory Neymar zdobył w kadrze 61 bramek. To czyni go trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii "Canarinhos". Goni Ronaldo, do którego traci tylko jedno trafienie. Pierwszy jest z kolei Pele z 77. golami. Zawodnik PSG najczęściej, bo aż 42 razy, trafiał w spotkaniach towarzyskich. W eliminacjach do mistrzostw świata i na samym turnieju strzelił po sześć goli, w Pucharze Konfederacji cztery i w Copa America trzy.

Neymar ma dopiero 27 lat, więc jeszcze może podreperować swój reprezentacyjny dorobek. Na tle innych piłkarzy wcale się nie wyróżnia. Światowym rekordzistą pod względem występów w kadrze jest Ahmed Hassan, który 184 razy reprezentował Egipt. Jeśli chodzi o światową czołówkę, to przoduje Sergio Ramos z 167 meczami w brawach "La Roja". Cristiano Ronaldo 160 razy zagrał w kadrze Portugalii, a Leo Messi 137-krotnie przywdziewał argentyńskie barwy. Polski rekordzista, Robert Lewandowski, zaliczył w naszej kadrze 108 występów.

