Neymar nie zapamięta dobrze ostatniego zgrupowania reprezentacji. W niedzielę Brazylia tylko zremisowała 1-1 z Nigerią, a gracz Paris Saint-Germain opuścił boisko z kontuzją.

Towarzyskie

2019-10-13 14:00 | Stadion: The National Stadium | Arbiter: J. Foo Brazylia Nigeria 1 1 DO PRZERWY 0-1 Casemiro 48' J. Aribo 35'

Neymar rozegrał zaledwie 13 minut. Opuścił boisko o własnych siłach, ale trzymał się za mięsień czworogłowy lewej nogi. Zmienił go Philippe Coutinho. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz i czy będzie konieczna przerwa w treningach. Przypomnijmy, że Brazylijczyk w ostatnich dwóch sezonach był aż trzykrotnie poważnie kontuzjowany i to w kluczowych momentach rozgrywek.



Brak Neymara odbił się na grze drużyny. Na 10 minut przed zakończeniem pierwszej połowy bramkę zdobył Joe Aribo i Brazylijczycy musieli odrabiać straty. Udało im się to już na początku drugiej części. W 48. minucie na listę strzelców wpisał się Casemiro. Na więcej podopiecznych Tite nie było już stać. Z kolei Nigeria grała konsekwentnie i do końca zdołała utrzymać remis.

1 1 Brazylia Nigeria Ederson Alves Lodi Marquinhos Silva Casemiro Arthur Firmino Neymar Jesus Everton Uzoho Collins Collins Awaziem Ibidapo Ajayi Troost-Ekong Aribo Chukwueze Iwobi Ndidi Osimhen Simon SKŁADY Brazylia Nigeria . Ederson 63′ 63′ Francis Odinaka Uzoho Daniel Alves Jamilu Collins Renan Augusto Lodi dos Santos Chidozie Collins Awaziem Marquinhos Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi 90′ 90′ Thiago Silva William Troost-Ekong 48′ 48′ Casemiro 35′ 35′ 90′ 90′ Joe Aribo 80′ 80′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 89′ 89′ Samuel Chimerenka Chukwueze 62′ 62′ . Roberto Firmino 84′ 84′ Alex Iwobi 12′ 12′ . Neymar 87′ 87′ Onyinye Wilfred Ndidi 88′ 88′ Gabriel Jesus 74′ 74′ Victor James Osimhen 46′ 46′ Everton Sousa Soares 79′ 79′ Moses Daddy Simon REZERWOWI Aderbar Melo dos Santos Neto Ikechukwu Ezenwa Weverton Pereira da Silva 63′ 63′ Maduka Okoye . Alex Sandro Tyronne Ebuehi Marcio Almeida de Oliveira 90′ 90′ Abdullahi Shehu Rodrigo Caio Coquette Russo 84′ 84′ Ramon Azeez Eder Gabriel Militao Anderson Esiti 12′ 12′ Philippe Coutinho 89′ 89′ Peter Oladeji Olayinka Matheus Henrique de Souza Viv Solomon-Otabor 80′ 80′ Tavares Fabinho 79′ 79′ Emmanuel Bonaventure Dennis 88′ 88′ Lucas Tolentino Coelho de Lima 74′ 74′ Ebere Paul Onuachu 62′ 62′ Gabriel Barbosa Almeida 46′ 46′ Richarlison de Andrade

Neymar nie zapamięta najlepiej tego zgrupowania. Trzy dni temu, przeciwko Senegalowi, rozegrał swój setny mecz w barwach "Canarinhos". W tamtym spotkaniu ani on, ani jego koledzy również nie zachwycili i także zremisowali 1-1. Niedzielna rywalizacja zakończyła się dla gracza PSG jeszcze gorzej.

MP