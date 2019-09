Brazylia zremisowała z Kolumbią 2-2 w piłkarskim meczu towarzyskim w Miami. Po raz pierwszy w tym sezonie na boisku pojawił się Neymar, który zdobył jedną z bramek dla "Canarinhos".

Brazylijski gwiazdor z powodu kontuzji opuścił letni turniej Copa America, a później nosił się z zamiarem opuszczenia Paris Saint-Germain, w związku z czym nie pojawiał się na boisku. Zagrał dopiero w piątek i pokazał się z dobrej strony.

W 19. minucie po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego Casemiro strzałem głową zapewnił prowadzenie pięciokrotnym mistrzom świata.



Później do głosu doszli Kolumbijczycy i dwukrotnie Luis Muriel, w tym raz z rzutu karnego, pokonał Edersona.



Wynik w 58. minucie ustalił Neymar, który z bliska umieścił piłkę w siatce po dokładnym dograniu Daniego Alvesa.

Na trybunach stadionu Hard Rock w Miami zasiadło 60 tysięcy kibiców, którzy byli świadkami świetnego widowiska.

Brazylia - Kolumbia 2-2 (1-2)

Bramki: dla Brazylii - Casemiro (19-głową), Neymar (58); dla Kolumbii - Luis Muriel dwie (25-karny, 34). Widzów: 60 tys.