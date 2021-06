Brazylia - Ekwador. Zaskakujący przebieg gry! Gwiazdor nie podniósł się z ławki

Pierwsza połowa starcia pomiędzy Brazylią a Ekwadorem nie należała do najciekawszych. Na boisku zdecydowanie brakowało emocji, choć obie strony potrafiły dojść do swojej sytuacji.



W 11. minucie Enner Valencia spróbował wykorzystać dalekie wyjście z bramki Alissona, jednak nie zdołał wpakować piłki do siatki. Gospodarze odpowiedzieli tuż przed przerwą i byli o wiele skuteczniejsi.



Everton dograł precyzyjną piłkę w pole karne z rzutu wolnego, gdzie najwyżej wyskoczył Eder Militao i głową dopełnił formalności.



Copa America. Ekwador postawił się Brazylii!

Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla Ekwadoru. Goście ruszyli do ataku i po chwili Valencia dobrze "przedłużył" piłkę głową. Ta trafiła do Angela Meny, który wpadł w pole karne i umieścił futbolówkę w bramce.



W drugim meczu rozgrywanym w tym samym czasie Peru pokonało Wenezuelę 1-0.

PA



5. kolejka Copa America

2021-06-27 23:00 | Stadion: Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira | Arbiter: Roberto Tobar Vargas Brazylia Ekwador 1 1 DO PRZERWY 1-0 Éder Militão 37' Á. Mena 53'

1 1 Brazylia Ekwador Alisson Emerson Militão Marquinhos Lodi Fabinho Paquetá Éverton Luiz Firmino Barbosa Galíndez Preciado Quiñónez Arboleda Escobar Hincapié Estupiñán Franco Palma Méndez Carabalí Caicedo Palacios Espinoza Valencia Preciado García SKŁADY Brazylia Ekwador Alisson Becker Hernán Ismael Galíndez Emerson Aparecido Leite de Souza Junior Angelo Smit Preciado Quiñónez 37′ 37′ Eder Gabriel Militao Robert Abel Arboleda Escobar Marquinhos Piero Martín Hincapié Reyna 49′ 49′ Renan Augusto Lodi dos Santos 83′ 83′ Pervis Josué Estupinán Tenorio Tavares Fabinho Alan Steven Franco Palma 78′ 78′ Lucas Tolentino Coelho de Lima Jhegson Sebastián Méndez Carabalí 78′ 78′ Éverton Sousa Soares 17′ 17′ Moisés Isaac Caicedo Corozo 63′ 63′ Douglas Luiz Soares de Paulo 72′ 72′ Diego José Palacios Espinoza 63′ 63′ . Roberto Firmino 83′ 83′ Enner Valencia Gabriel Barbosa Almeida 84′ 84′ Eduar Ayrton Preciado García REZERWOWI . Ederson Alexander Dominguez Weverton Pereira da Silva Pedro Alfredo Ortíz Angulo . Alex Sandro Xavier Ricardo Arreaga Bermello 49′ 49′ Danilo 84′ 84′ Mario Alberto Pineida Martínez Thiago Silva Félix Eduardo Torres Caicedo 63′ 63′ Casemiro Fidel Martinez 78′ 78′ Éverton Augusto de Barros Ribeiro Christian Noboa Fred 72′ 72′ Gonzalo Jordy Plata Jiménez 78′ 78′ Richarlison de Andrade Jordy Josué Caicedo Medina Gabriel Jesus 83′ 83′ Leonardo Campana Romero . Neymar Michael Steveen Estrada Martínez 63′ 63′ Vinicius Junior 17′ 17′ 53′ 53′ Ángel Israel Mena Delgado

STATYSTYKI Brazylia Ekwador 1 1 Posiadanie piłki 61,7% 38,3% Strzały 6 7 Strzały na bramkę 4 4 Rzuty rożne 4 7 Faule 5 12 Spalone 1 1