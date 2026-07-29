Brazylia czekała. Neymar stanął przed kamerami i ogłosił. "Moja historia jest skończona"

Przed ogłoszeniem powołań na mistrzostwa świata największą niewiadomą w Brazylii pozostawała sytuacja Neymara. Gwiazdor przed mundialem nie zagrał bowiem nawet minuty u Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec we wszelkich rozmowach wprost dawał znać, że "Ney" nie jest gotowy fizycznie.

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Ostatecznie 34-latek "wyrobił się" w czasie z formą fizyczną i do USA, Kanady oraz Meksyku razem z kolegami poleciał. Nie będzie jednak dobrze wspominał zakończonego już mundialu. Pojawił się na boisku dwukrotnie. W pierwszym przypadku przy pewnym wyniku. W drugim, aby rozstrzygnąć losy meczu.

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Wszedł na plac gry przy wyniku 0:0 z Norwegią w 1/8 finału. Od tego momentu rozpadła się cała struktura zespołu dowodzonego przez Ancelottiego. Norwegia wygrała 2:1 i Neymara wskazywano jako jednego z winnych, mimo faktu, że wykorzystał rzut karny w końcówce. Od tego momentu rozpoczęła się dyskusja na temat jego przyszłości.

Zarówno tej reprezentacyjnej, jak i bardziej ogólnie mówiąc - piłkarskiej. Co do rozstrzygnięcia drugiej kwestii trzeba poczekać prawdopodobnie do grudnia 2026 roku. Właśnie wtedy wygasa obecna umowa Brazylijczyka wiążąca go z jego pierwszym profesjonalnym klubem - Santosem.

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Wiemy jednak, że koniec nastąpił w przypadku gry w reprezentacji. - Mój czas w reprezentacji dobiegł końca. Tworzyłem historię, byłem bardzo szczęśliwy, oddawałem serce i życie, zawsze walczyłem o Selecao, ale teraz już tego nie chcę - powiedział cytowany przez "Globo".

Jeśli Neymar nie rozegra żadnego meczu pożegnalnego, to zakończy swoją karierę w reprezentacji z dorobkiem 130 występów. W tym czasie strzelił aż 80 goli i 59 asyst. Do pełni szczęścia zabrakło najważniejszych trofeów. Z kadrą wygrał bowiem tylko Puchar Konfederacji i złoto igrzysk olimpijskich. Nie zdobył Copa America i mistrzostwa świata.

Neymar Junior IMAGO/Pedro Paulo Diaz East News





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