Brązowy medal mistrzostw świata nie dla gospodyń. Dwa decydujące ciosy

Słodko-gorzkie czwarte miejsce Australijek. Najlepszy wynik w historii, ale medal był o krok

Dla Australijek czwarta pozycja to najlepszy wynik w historii występów w globalnym czempionacie. Do tej pory najdalej dochodziły do ćwierćfinału. Miejscowi kibice z pewnością jednak żałują, że w "strefie medalowej" ich ulubienice odniosły dwie porażki.