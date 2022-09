Bramka po akcji reprezentantów Polski. W niezwykle ważny dzień dla kraju

W Polsce 17 września jest pamiętany z powodu zdradzieckiej agresji ZSRR w 1939 roku. W Holandii pamiętają o wydarzniach, które działy się pięć lat późnej. To dzień pamięci obchodzony także w klubie Vitesse. Wtedy składany jest hołd wszystkim, którzy brali udział w bitwie o Arnhem. Na mecz zapraszani są żołnierze pamiętające tamte czasy.

Polacy w bitwie o Arnhem

Ważną w rolę w operacji Marke Garden odegrali także żołnierze gen. Stanisława Sosabowskiego z Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Nieopodal Arnhem w Driel (tam lądowali spadochroniarze) stoi pomnik "Surge Polonia" upamiętniające waleczność polskich żołnierzy z nazwiskami wszystkich poległych.

Reklama

To właśnie tam w tygodniu przed meczem z Volendam Bartosz Białek i Kacper Kozłowski złożyli kwiaty razem z szalikiem Vitesse. - Jesteśmy dumni z polskich żołnierzy i dzięki nim Polacy są tu w Holandii szanowani - podkreślał Kozłowski. - Historia pokazuje, że jesteśmy krajem, który pomaga. To wartości, które wynieśliśmy z domu i możemy być z tego dumni - dodał Białek.

Kozłowski podaje, Białek strzela

W sobotę 17 września, czyli dokładnie w rocznicę rozpoczęcia bity o Arnhem, Vitesse podjęło FC Volendam. Goście objęli prowadzenie w 21. minucie, ale po przerwie po akcji Kozłowskiego wyrównał Białek. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Vitesse jest 13. w holenderskiej ekstraklasie.

Obaj piłkarze do tego klubu zostali wypożyczeni na ten sezon. Kozłowski jest piłkarzem Brighton, a Białek Vfl Wolfsburg. Szybko przekonali do siebie trenera Thomasa Letscha. Kozłowski zagrał po raz czwarty, a Białek po raz trzeci. Obaj znają się z występów w reprezentacji Polski do lat 21. 19-letni Kozłowski ma za sobą też debiut w kadrze seniorów (sześć występów).