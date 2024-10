Borussia podjęła decyzję po upokorzeniu przez Polaków. Wiadomo, co z Piszczkiem

Kolejny blamaż Borussii Dortmund w ostatnich tygodniach

Odpadnięcie z Pucharu Niemiec Borussii Dortmund na tak wczesnym etapie należy uznać za wielką porażkę . To kolejne potknięcie zespołu Nuriego Sahina w ostatnim czasie, co wyraźnie pokazują wyniki.

Na ostatnie pięć spotkań BVB wygrało ledwie jedno. Było to zwycięstwo 2:1 mecz z St. Pauli w ramach 7. kolejki Bundesligi. Poza tym, drużyna, w której asystentem trenera jest Łukasz Piszczek, przegrała 1:2 z Unionem Berlin , została rozbita przez Real Madryt 2:5 , uległa FC Augsburg 1:2 i zremisowała, a po dogrywce i porażce 0:1 z VfL Wolfsburg odpadła z Pucharu Niemiec.

Zarząd Borussii ogłosił decyzję ws. Nuriego Sahina i Łukasza Piszczka

Wszelkie spekulacje w tej kwestii po porażce uciął Sebastian Kehl, czyli legendarny piłkarz Borussii Dortmund, a obecnie dyrektor sportowy klubu. Z jego słów wynika, że Nuri Sahin, a co za tym idzie Łukasz Piszczek, mogą być na razie spokojni o swoje pozycje.

- Będziemy trzymać się razem. Razem przez to przejdziemy. (...) Nie jest to sytuacja, której Borussia Dortmund już nie opanowała w przeszłości - podkreślił Niemiec cyt. przez niemiecki Sky Sports, zapewniając o dalszym zaufaniu do pracy Turka.