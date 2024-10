Borussia liczyła na słodką zemstę, Real był jednak bezwzględny. Popis Viniciusa

Mecz w Madrycie był rewanżem sprzed niespełna pięciu miesięcy. Wtedy na stadionie Wembley w finale Ligi Mistrzów Real pewnie wygrał z Borussią 2:0 po bramkach Daniego Carvajala i Viniciusa Juniora. I po raz piętnasty wygrał to prestiżowe trofeum.

Zatem piłkarze trenera Carlo Ancelottiego bronią trofeum w zmienionej formule rozgrywek. Fazę ligową rozpoczęli jak na razie bardzo przeciętnie. Najpierw wygrali u siebie z VfB Stuttgart, by trzy tygodnie temu niespodziewanie ulec na wyjeździe francuskiemu Lille. Za to Borussia wystartowała znakomicie - pokonała Club Brugge 3:0 i rozbiła Celtic Glasgow aż 7:1. I przystąpiła do meczu jako lider fazy ligowej LM.