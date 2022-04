Borussia Dortmund zagrała z Dynamem Kijów. Piękny gest przed rozpoczęciem

Borussia Dortmund we wtorek zmierzyła się z Dynamem Kijów w towarzyskim meczu, rozegranym na Signal Iduna Park. Zakończył się on wynikiem 2-3 (1-3). Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło do wyjątkowego wydarzenia, w którym główną rolę odegrał 13-letni Nikina - Ukrainiec, który uciekł przed wojną z Kijowa do Berlina.

