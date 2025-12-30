Boruc ujawnił prawdę o swojej chorobie. Zaskoczony Fabiański zareagował

Artur Boruc to jeden z najbardziej zasłużonych bramkarzy w historii polskiej piłki. Spokojnie można nazwać go legendą Legii Warszawa, w której w 2022 roku zakończył karierę. Wcześniej reprezentował barwy marek, takich jak Celtic Glasgow, Fiorentina, Bournemouth i Southampton.

Okazuje się, że ostateczne odwieszenie butów na kołek w przypadku 65-krotnego reprezentanta Polski nie było łatwe. Bez głodu treningów, emocji, meczów, wyzwań Boruc nie potrafił odnaleźć się w codziennym życiu. Na szczere wyznanie zdobył się wraz z początkiem grudnia.

Artur Boruc: Nie chciałbym wywlekać spraw, które nie są przyjemne ani dla piłkarzy, ani włodarzy Legii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Fabiański odpowiedział na wyznanie Boruca. Krótko. "Zaskoczył mnie"

- Było to obciążające dla mojej głowy. Mogę powiedzieć, że pojawiła się mała depresja. Masz dużo czasu, nie musisz wstawać na trening, odpada ci dyscyplina, codzienna rutyna. Czujesz, jakbyś z dnia na dzień stawał się po prostu mniej potrzebny. Ludzie, którzy interesują się sportem, przestają się do ciebie odzywać, dzwonić - tłumaczył.

- Zmienia się tempo życia, nie ma wyzwań co trzy dni, meczów. Jest za to pustka. To duży przeskok. Myślę, że bardzo mało się o tym mówi, a powinno. Umówmy się, żaden piłkarz nie jest przygotowany na tak radykalne zmiany. Warto uświadamiać sportowców, co ich czeka dzień po zakończeniu kariery - dodawał.

Teraz w rozmowie z portem "WP SportoweFakty" na słowa Artura Boruca odpowiedział jego kolega po fachu, Łukasz Fabiański. Golkiper West Hamu nie ukrywał zdziwienia, ponieważ dobrze zna pięć lat starszego bramkarza.

- Znam Artura, zaskoczyło mnie, że tak się otworzył. Rzadko mu się to zdarzało - rozpoczął. Mimo to Fabiański docenił, że 45-latek potrafi otwarcie mówić o swojej chorobie, z którą najprawdopodobniej udało mu się uporać.

- Uważam, że to super sprawa, że Artur podzielił się swoim doświadczeniem. Latem nie miałem klubu dość długo i budząc się rano, nie miałem pozytywnych odczuć. To ważny temat, a perspektywa Artura może okazać się pomocna następnej generacji zawodników - wytłumaczył nadal aktywny zawodnik klubu Premier League, który obecnie leczy kontuzję pleców.

Przy okazji 40-latek odniósł się również do swojej najbliższej przyszłości. - Na tę chwilę chcę przetrwać obecny sezon, a później zastanowię się, co dalej - mówił. - Myślę, że powoli trzeba wygaszać ten ogień i zacząć przygotowywać się na lata, które czekają mnie po piłkarskiej karierze - podsumował.

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Łukasz Fabiański MI News/NurPhoto AFP

Artur Boruc Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Łukasz Fabiański MI NEWSNurPhotoNurPhoto via AFP AFP