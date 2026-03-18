Borek nie wytrzymał. "Patologia. Wstyd. Beznadzieja". Grzmoty po skandalicznej decyzji

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

18 stycznia, czyli dokładnie dwa miesiące temu, reprezentacja Senegalu pokonała Maroko w finale Pucharu Narodów Afryki. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak nikt nie spodziewał się, że po niemal sześćdziesięciu dniach tytuł może zostać odebrany triumfatorom. A tak właśnie się stało. Reakcje ekspertów mówią same za siebie. "Coś absurdalnego " - czytamy.

Trzech piłkarzy Senegalu na tle żółto-czerwonej ściany; każdy prezentuje inną sportową nagrodę.
Sadio ManeABU ADEM MUHAMMEDAFP

W trakcie styczniowego finału piłkarze Senegalu opuścili murawę w geście protestu na decyzję sędziego, który po rzekomym faulu na Brahimie Diazie podyktował dla Maroka rzut karny. Sadio Mane przekonał jednak swoich kolegów z kadry, aby powrócić na boisko i powalczyć do samego końca.

Efekt był taki, że piłkarz Realu Madryt zmarnował "jedenastkę", a Senegal w dogrywce strzelił gola i ostatecznie zwyciężył 1:0. Mimo skandalu puchar był ich. Po dwóch miesiącach sprawy nabrały niespodziewanego, a zarazem kuriozalnego obrotu.

Senegal bez tytułu. Eksperci są wściekli

17 stycznia Komisja Odwoławcza - na podstawie artykułu 84 regulaminu Pucharu Narodów Afryki - podjęła decyzję o przyznaniu Senegalowi walkowera 0:3. To sprawia, że tytuł ma zostać przyznany rywalom. Co na to futbolowi fachowcy?

"Pójdźmy za ciosem, skoro Maroko ma po 2 msc Puchar Narodów Afryki, po co czekać na rozstrzygnięcie mundialu - niech Trump i Infantino już dziś wręczą trofeum dla USA. Futbol nie jest skompromitowany. Jest czysty. A puchary zdobywa się przy zielonym stoliku, nie na boisku..." - pisze Mateusz Ligęza.

"Maroko mistrzem Afryki. 2 miesiące po finale afrykańska federacja przyznaje walkower przeciwko Senegalowi. Coś absurdalnego" - komentuje Adam Koszleszka.

"Patologia. Wstyd. Beznadzieja. Resztki prestiżu pochowane pod ziemią. Ciągnęli ich od początku turnieju mocniej niż Koreę w 2022 podczas MŚ. Zielony, obrzydliwy, afrykański stolik" - grzmi Mateusz Borek.

"Nie wierzę… pamiętacie dramatyczny finał Pucharu Narodów Afryki, gdzie sędziowie chcieli dać zwycięstwo gospodarzom? Senegalowi odebrano zwycięstwo w PNA i przyznano je Maroku" - czytamy na profilu "BuckarooBanzai".

"Co tam - Enty obradują, że im tyle czasu zajęło podjęcie tej "nieco kontrowersyjnej" decyzji o odebraniu Senegalowi Mistrzostwa i podarowaniu go Maroko, czy po prostu przelewy wyjątkowo długo dochodzą?" - pyta Maciej Krawczyk.

"Co tu się wydarzyło?" - dodaje Adam Zmudziński.

"Senegalska federacja piłkarska ogłosiła, że w trybie natychmiastowym zamierza wszcząć procedurę odwoławczą w Sportowym Sądzie Arbitrażowym (CAS) w Lozannie" - uzupełnia.

"Żenada to najłagodniejsze określenie tej sytuacji" - komentuje Wojciech Pietralik.

Zobacz również:

Igor Milicić Jr.
Reprezentacja Mężczyzn

Syn trenera reprezentacji Polski marzy o NBA. Ma konkretny plan

Karol Wasiek
Karol Wasiek
Piłkarz w czerwono-zielonym stroju z numerem 10, energicznie gestykulujący i wskazujący palcem w kierunku boiska, wyraz twarzy pełen emocji, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Maroko wygrało na inaugurację Pucharu Narodów AfrykiSEBASTIEN BOZONAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 10 przesyła pocałunki w stronę widowni, a jego kolega z drużyny dotyka go w geście wsparcia. Obaj mają na sobie stroje sportowe, w tle widoczna rozmyta publiczność stadionowa.
Brahim Diaz i Achraf Hakimi to największe gwiazdy Maroka na Pucharze Narodów Afryki 2026SEBASTIEN BOZONAFP
Energa Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

