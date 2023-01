"Piszczek ustawiający paliki na treningach? Ja tego nie kupuję"

Jednym z głównych kandydatów do sztabu Santosa jest legendarny obrońca reprezentacji Polski - Łukasz Piszczek . Zbigniew Boniek w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki zabrał głos w tej sprawie. Zdaniem byłego prezesa PZPN-u , nie jest to dobry pomysł.

- W ogóle nie brałbym go pod uwagę. Uważam, że Łukasz Piszczek powinien najpierw zbudować swoją karierę. Powinien najpierw zdać egzaminy na trenera A i B Polskiego Związku Piłki Nożnej, które właśnie kończy - skomentował Boniek .

- Ja uważam, że to w ogóle nie jest kandydat na asystenta. Uważam, że Łukasz Piszczek jest kandydatem na trenera pierwszego, na trenera, który prowadzi klub, a w przyszłości może prowadzić reprezentację - dodał były prezes PZPN-u .

- To on powinien myśleć, jak ma wyglądać jego sztab w przyszłości, bo za pół roku lub za rok może trenować drużynę Ekstraklasy. Powinien mieć swojego człowieka od przygotowania fizycznego, asystenta, analityka... Natomiast Łukasz Piszczek, który pojedzie do nowego selekcjonera i będzie ustawiał paliki na treningach - ja tego nie kupuję - skwitował Boniek.