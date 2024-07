Boniek zadzwonił do ministra i się zaczęło. Nitras poprosił go o jedno

Zbigniew Boniek przeciwny

"Projekt nowelizacji ustawy o sporcie przewiduje wprowadzenie kwot płci. Po zmianach w zarządach związków sportowych liczących od dwóch do pięciu członków powinno być co najmniej po jednym przedstawicielu każdej płci. W zarządach liczących sześć lub więcej osób, kobiety mają stanowić minimum 30 proc. władz związków . Podobne zasady dotyczą organów kontroli wewnętrznej" - przekazał Sławomir Nitras w mediach społecznościowych.

Zbigniew Boniek nie był jednak przekonany, że rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Sportu da jakiekolwiek rezultaty. "Ale to będzie łatwe do obejścia i czy o to chodzi? Po co wprowadzać taki przepis? Związki powołają 6-7 osobowe prezydia, a zarządy będą się zbierały raz na pół roku. O to chodzi ministerstwu?" - skomentował Boniek na portalu X.