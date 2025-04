Boniek wytknął Kuleszy błąd odnośnie wyborów do KW UEFA. "Przyszedł do mnie"

Jedynie siedem głosów zabrakło Cezaremu Kuleszy do bycia wśród wybranych do Komitetu Wyborczego UEFA . Zajął jednak ósme miejsce z 21 głosami na koncie. Tym samym po ośmiu latach w Komitecie zabraknie Polaka, ponieważ od 2017 roku pracował tam Zbigniew Boniek. Niestety po dwóch kadencjach nie mógł ubiegać się o trzecią. Parę minut po ogłoszeniu wyników na mediach społecznościowych pojawił się post prezesa PZPN , w którym zaznacza, że "rotacja w tego rodzaju organach jest czymś naturalnym i zgodnym z ideą demokracji". Jego wpis wymownie skomentował właśnie Boniek .

Kulesza nie dostał się do UEFA. Boniek mówi wprost

Szybko dowiedzieliśmy się o co Bońkowi chodziło. - Gdyby trzy miesiące temu przyszedł do mnie i powiedział, że chce kandydować i żebym mu pomógł, to dzisiaj byłby członkiem KW . Natomiast chciał sam ambitnie, ma do tego prawo - wyznał były reprezentant Polski.

- Dla Czarka to był 'good time', żeby wejść do Komitetu Wykonawczego. Za dwa lata będzie mu już ciężko, bo cała Europa będzie wiedziała, że to są jego ostatnie dwa lata. Miał swój czas, trzeba przyznać, że robił wszystko, by do tego komitetu wejść. Jeździł, spotykał się, ale niestety - nie wystarczyło. 21 głosów to jest wynik nie najgorszy, można nawet powiedzieć, że dobry. Nie ma kompromitacji - dodał.