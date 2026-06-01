Boniek włożył kij w mrowisko. Nagle wspomniał o wojnie w Ukrainie

Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie mecz polskich piłkarzy we Wrocławiu. Biało-Czerwoni zagrali jedno ze słabszych spotkań za kadencji Jana Urbana i nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w starciu z reprezentacją Ukrainy. We Wrocławiu goście już do przerwy prowadzili 2:0, a w drugiej połowie kontrolowali przebieg wydarzeń na murawie.

Po ostatnim gwizdku sędziego ruszyła lawina krytyki na polskich piłkarzy. Trudno było wyróżnić jakiegokolwiek zawodnika. Zbigniew Boniek znalazł jednak jedno nazwisko. "Podobał mi się Mateusz Żukowski" - napisał krótko po meczu w serwisie X.

Boniek grzmi po meczu Polaków. "To nie jest normalne"

Bardziej rozmowny ws. występu Biało-Czerwonych były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej był u Romana Kołtonia w programie Prawda Futbolu. W polskiej opinii publicznej z pewnością szerokim echem odbiją się przede wszystkim słowa Bońka, w których jest zszokowany, że kadra kraju - w którym od czterech lat toczy się wojna - prezentuje się na boisku znacznie lepiej od Biało-Czerwonych.

- Zastanówmy się nad jedną rzeczą: jak to jest możliwe, że w Ukrainie jest wojna, a oni grają lepiej w piłkę od nas. To nie jest normalne. Kraj, w którym jest wojna, któremu wszyscy pomagamy, gra lepiej w piłkę od nas - powiedział Boniek w Prawdzie Futbolu.

W dalszej części rozmowy były reprezentant Polski nie ukrywał irytacji z postawy Polaków na boisku. Twierdził, że nie widział odpowiedniej motywacji. Miał także zastrzeżenia do zbyt wielu zmian w trakcie spotkania, które jego zdaniem wprowadziły chaos na boisku.

To jeszcze nie koniec emocji. Kolejny rywal Polaków

Po blamażu z Ukrainą, która także nie zagra na mundialu, Biało-Czerwoni będą mieli okazję zrehabilitować się już w środę 3 czerwca. Tego dnia o 20:45, na PGE Narodowym w Warszawie, zagrają kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią.

