Boniek nie przepuścił okazji. Otwarcie uderza w Kuleszę. "Za pięć minut"

W kolejnych głosowaniach przepadli jednak "ludzie z jego rozdania". Funkcje wiceprezesów utracili Henryk Kula, Maciej Mateńko i Mieczysław Golba . W ich miejsce do zarządu w tej samej randze weszli Dariusz Mioduski, Adam Kaźmierczak i Sławomir Kopczewski.

- Czarek dostał dziś lewy prosty. Kto dostał najwięcej głosów do zarządu? Ci, którzy nie są z rozdania Czarka - oznajmił Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu" .

Boniek nie bawił się w dyplomatę. "To były oczy człowieka przerażonego"

- Ja dzisiaj widziałem Czarka, który nie miał oczu pokerzysty - dodał honorowy prezes PZPN. - To były oczy człowieka przerażonego, niepewnego. Człowieka, który nie wie, co się dalej stanie. Dzisiaj się stała rzecz niebywała. Czarek został wybrany i słusznie, bo PZPN nie mógł pójść w jakiś totalny impas. Wybrali Czarka i fajnie, ale za pięć minut mu pokazali jedną rzecz. "Prezes, myśmy ciebie wybrali, ale nie mamy do ciebie żadnego zaufania".